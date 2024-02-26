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В Госдуме предложили сохранять непотраченные средства Пушкинских карт в сёлах

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил позволить живущей в малых поселениях молодёжи переносить неизрасходованные вовремя средства Пушкинской карты на будущий год. Копия письма на имя министра культуры России Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили сохранять непотраченные средства Пушкинских карт в сёлах
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что уже в течение двух с половиной лет действует Пушкинская карта — программа культурного просвещения молодых людей. В рамках действия данной инициативы государство ежегодно переводит российским гражданам в возрасте от 14 до 22 лет определённую сумму средств, которую они могут потратить на культурные мероприятия.

При этом непотраченные средства по итогам года сгорают и не переносятся на следующий период. В то же время если для молодёжи из больших городов не составляет труда найти интересующие их культурные мероприятия и потратить средства Пушкинской карты, то для молодых людей, проживающих в малых населённых пунктах, условия совсем иные.

В небольших посёлках или малых городах может не быть мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта» либо присутствовать минимальное количество подобных мероприятий. В итоге далеко не все имеют возможность потратить предназначенные средства в положенный срок.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности изменения принципа действия Пушкинской карты в малых населённых пунктах России — позволить переносить неиспользованные средства на следующие периоды», — говорится в тексте обращения.

Ранее действие Пушкинской карты предложили распространить на пенсионеров.

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