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Специалист Эрдман рассказала о способах пожаловаться на самокатчиков-нарушителей

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Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала, куда можно пожаловаться на самокатчиков-нарушителей.
Специалист Эрдман рассказала о способах пожаловаться на самокатчиков-нарушителей
  • РИА Новости

«Можно всегда отправить сообщение самому оператору в службу поддержки. Если произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самоката, человек находится в шоковом состоянии, зачастую даже не нужно запоминать номер самоката, достаточно запомнить его цвет, время совершения ДТП, место и отправить это сообщение соответствующему оператору», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также есть специальный чат-бот в Telegram, который действует на территории всей страны и позволяет принимать обращения от граждан.

Как уточнила Эрдман, нужно сфотографировать нарушителя и сообщить о нём в чат-боте.

Ранее в Дептрансе Москвы заявили об открытии сезона проката велосипедов и электросамокатов.

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