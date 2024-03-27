Билетёр «Крокуса» рассказал RT, как выводил людей через служебный выход

Билетёр «Крокус Сити Холла» Костя Бармаков рассказал RT, как выводил людей через служебный выход во время нападения террористов.

Бармаков рассказал RT, что первые выстрелы услышал из коридора «Крокус Экспо». Сначала не понял, что происходит. Пошёл в фойе, там звуки стали громче. Увидел, что бегут люди, повёл всех за собой.

Возле лестницы Бармаков встретил Андрея Сыропятова — главу организации, где трудоустроены студенты-гардеробщики и билетёры. Из диалога с ним он понял, что произошёл теракт. В служебном коридоре, по его словам, было очень много людей.

«Он [Андрей] начал кричать, чтобы все проходили внутрь. Собственно, как и я. Потом я прошёл вовнутрь. Крикнул что-то вроде того, чтобы люди шли за мной. И мы пошли к лестнице, которая вела наверх — к служебному выходу на улицу», — поделился Костя.

В настоящий момент четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».

Число погибших в результате нападения, согласно последним данным, достигло 140.