Билетёр «Крокуса» рассказал RT, как выводил людей через служебный выход
- РИА Новости
Бармаков рассказал RT, что первые выстрелы услышал из коридора «Крокус Экспо». Сначала не понял, что происходит. Пошёл в фойе, там звуки стали громче. Увидел, что бегут люди, повёл всех за собой.
Возле лестницы Бармаков встретил Андрея Сыропятова — главу организации, где трудоустроены студенты-гардеробщики и билетёры. Из диалога с ним он понял, что произошёл теракт. В служебном коридоре, по его словам, было очень много людей.
«Он [Андрей] начал кричать, чтобы все проходили внутрь. Собственно, как и я. Потом я прошёл вовнутрь. Крикнул что-то вроде того, чтобы люди шли за мной. И мы пошли к лестнице, которая вела наверх — к служебному выходу на улицу», — поделился Костя.
В настоящий момент четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».
Число погибших в результате нападения, согласно последним данным, достигло 140.