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Билетёр «Крокуса» рассказал RT, как выводил людей через служебный выход

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Билетёр «Крокус Сити Холла» Костя Бармаков рассказал RT, как выводил людей через служебный выход во время нападения террористов.
Билетёр «Крокуса» рассказал RT, как выводил людей через служебный выход
  • РИА Новости

Бармаков рассказал RT, что первые выстрелы услышал из коридора «Крокус Экспо». Сначала не понял, что происходит. Пошёл в фойе, там звуки стали громче. Увидел, что бегут люди, повёл всех за собой.

Возле лестницы Бармаков встретил Андрея Сыропятова — главу организации, где трудоустроены студенты-гардеробщики и билетёры. Из диалога с ним он понял, что произошёл теракт. В служебном коридоре, по его словам, было очень много людей.

«Он [Андрей] начал кричать, чтобы все проходили внутрь. Собственно, как и я. Потом я прошёл вовнутрь. Крикнул что-то вроде того, чтобы люди шли за мной. И мы пошли к лестнице, которая вела наверх — к служебному выходу на улицу», — поделился Костя.

В настоящий момент четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».

Число погибших в результате нападения, согласно последним данным, достигло 140.

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