Акция «Сдай старые шины» стартует в Подмосковье 1 апреля

В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о запуске с 1 апреля экологической акции «Сдай старые шины».

Об этом сообщает телеканал «360».

В ходе мероприятия жителям необходимо привезти старые покрышки на «Мегабак». После разместить отчётную фотографию в своих социальных сетях с хештегом #сдалшинынаМегабак.

«Цель нашей ежегодной акции — минимизировать захоронения в землю полезных фракций. Чтобы побороться за призы, придётся проявить творческий подход, поскольку с каждым годом конкуренция для участников всё выше», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

Срок действия акции — до 15 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Республики Крым построят предприятие по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).