Акция «Сдай старые шины» стартует в Подмосковье 1 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В ходе мероприятия жителям необходимо привезти старые покрышки на «Мегабак». После разместить отчётную фотографию в своих социальных сетях с хештегом #сдалшинынаМегабак.
«Цель нашей ежегодной акции — минимизировать захоронения в землю полезных фракций. Чтобы побороться за призы, придётся проявить творческий подход, поскольку с каждым годом конкуренция для участников всё выше», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.
Срок действия акции — до 15 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Республики Крым построят предприятие по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).