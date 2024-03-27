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Акция «Сдай старые шины» стартует в Подмосковье 1 апреля

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В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о запуске с 1 апреля экологической акции «Сдай старые шины».
Акция «Сдай старые шины» стартует в Подмосковье 1 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В ходе мероприятия жителям необходимо привезти старые покрышки на «Мегабак». После разместить отчётную фотографию в своих социальных сетях с хештегом #сдалшинынаМегабак.

«Цель нашей ежегодной акции — минимизировать захоронения в землю полезных фракций. Чтобы побороться за призы, придётся проявить творческий подход, поскольку с каждым годом конкуренция для участников всё выше», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

Срок действия акции — до 15 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Республики Крым построят предприятие по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

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