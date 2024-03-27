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В Екатеринбурге иномарка сбила пешехода и влетела в крыльцо магазина

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В Екатеринбурге водитель автомобиля Hyundai потерял контроль над машиной и сбил 30-летнего мужчину, а затем въехал в крыльцо магазина.
В Екатеринбурге иномарка сбила пешехода и влетела в крыльцо магазина
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения УГИБДД.

Уточняется, что за рулём находился мужчина 1964 года рождения, который внезапно плохо себя почувствовал.

«Во время движения потерял контроль над машиной, вследствие чего допустил выезд на тротуар. Там он сбил пешехода и врезался в крыльцо здания», — отметило ведомство.

Уточняется, что пешеход и водитель были госпитализированы.

Ранее три человека погибли и ещё 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре.

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