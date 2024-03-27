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В Москве рассказали о развитии государственно-частного партнёрства

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о механизмах государственно-частного партнёрства (ГЧП).
В Москве рассказали о развитии государственно-частного партнёрства
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«С 2014 года город подписал с инвесторами семь концессий и одно ГЧП-соглашение, общий объём инвестиций по которым достигнет 124,5 млрд рублей», — заявил Овчинский на форуме «День московского ГЧП».

Как, в свою очередь, отметил вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, механизм ГЧП обеспечивает эффективное взаимодействие между государством, финансовыми институтами и бизнесом.

Ранее сообщалось, что пищевые предприятия из Москвы разработали новые линейки продукции.

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