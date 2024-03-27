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Ростовская область выделит семьям погибших в «Крокусе» по 1 млн рублей помощи

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате из областного бюджета по 1 млн рублей семьям погибших в теракте в Подмосковье.
Ростовская область выделит семьям погибших в «Крокусе» по 1 млн рублей помощи
  • РИА Новости

Пострадавшим ростовские власти выплатят 500 тыс. рублей. Эти деньги направят в дополнение к тем выплатам, решение о которых ранее было принято в Москве.

«Понимаю, что никакие деньги не вернут жизнь и здоровье родного человека... Скорейшего выздоровления и восстановления желаю получившей ранение жительнице Матвеево-Курганского района. Поручил Минздраву держать на контроле вопрос её реабилитации в региональных центрах после выписки из столичного медучреждения и возвращения домой», — сообщил глава региона.

26 марта министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в Подмосковье уже произвели первые выплаты тем, кто пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле».

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

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