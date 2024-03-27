Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении на медика в Курганской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство фельдшера скорой помощи в Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл вечером 25 марта в селе Половинном.

Местный 35-летний житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил медработника ножом в живот, а также угрожал убийством другому сотруднику скорой помощи.

Раненый фельдшер была доставлена в районную больницу.

Руководитель СУ СК России по Курганской области Б.В. Францишко представит доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении двоих мужчин, ограбивших полицейского.