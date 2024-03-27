Сотрудник «Крокуса» рассказал, как вывел из здания более 20 человек

Сотрудник «Крокуса», 16-летний Александр Журик, после нападения террористов вывел из здания более 20 человек. В тот вечер он работал вместе со своей девушкой Лизой и был на цокольном этаже в гардеробе, когда услышал стрельбу и увидел бегущих людей. Подросток сразу понял: это теракт.

«Сначала я начал в толпу вливаться. Меня начали в ней сильно давить и прижали к стойке гардероба. Я перелез через эту стойку, увидел людей, которые прятались за стойками. Начал подбегать, говорить, куда идти, провожал до служебной двери», — рассказал он RT.

Александр вёл за собой зрителей, так как чётко знал, куда нужно идти. Когда все вышли на улицу, первое, что он сделал, — позвонил маме и узнал, спаслась ли Лиза.



Александр признаётся, что в первые дни после трагедии чувствовал себя нормально, а сейчас сложнее.

«Тяжело внутри, теперь уже понимаешь, какая произошла трагедия», — признался он.

Охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков, который во время теракта вывел из здания больше сотни людей, ранее рассказал RT, что у него начались проблемы с психологическим здоровьем из-за постстрессового синдрома.