Сотрудник «Крокуса» рассказал, как вывел из здания более 20 человек
- РИА Новости
«Сначала я начал в толпу вливаться. Меня начали в ней сильно давить и прижали к стойке гардероба. Я перелез через эту стойку, увидел людей, которые прятались за стойками. Начал подбегать, говорить, куда идти, провожал до служебной двери», — рассказал он RT.
Александр вёл за собой зрителей, так как чётко знал, куда нужно идти. Когда все вышли на улицу, первое, что он сделал, — позвонил маме и узнал, спаслась ли Лиза.
Александр признаётся, что в первые дни после трагедии чувствовал себя нормально, а сейчас сложнее.
«Тяжело внутри, теперь уже понимаешь, какая произошла трагедия», — признался он.
Охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков, который во время теракта вывел из здания больше сотни людей, ранее рассказал RT, что у него начались проблемы с психологическим здоровьем из-за постстрессового синдрома.