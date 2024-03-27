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RT: у охранника «Крокуса» начались проблемы с психологическим здоровьем

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У охранника «Крокус Сити Холла» Алексея Осанушкова, который во время теракта вывел из здания больше сотни людей, начались проблемы с психологическим здоровьем из-за постстрессового синдрома.
RT: у охранника «Крокуса» начались проблемы с психологическим здоровьем
  • Gettyimages.ru

В беседе с RT Осанушков рассказал, что из-за постстрессового синдрома он не ест и не спит. Собеседник добавил, что с осознанием масштаба трагедии пришли серьёзные проблемы с психологическим здоровьем.

«Могу просто идти и заплакать, сейчас говорю с вами — и слёзы», — сказал он.

Мужчина проходит лечение с психотерапевтом, принимает препараты. Физически он не пострадал, но получил моральную травму. Ему тяжело говорить — он надышался дымом и сорвал голос, когда кричал команды людям. Дым из лёгких выходил у него два дня.

Ранее RT поговорил с Алексеем Осанушковым, который выводил людей из здания во время нападения.

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