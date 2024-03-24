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RT поговорил с охранником «Крокуса», который выводил людей из здания

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RT поговорил с охранником «Крокус Сити Холла» Алексеем Осанушковым, который выводил людей из здания во время нападения.
RT поговорил с охранником «Крокуса», который выводил людей из здания
  • РИА Новости

Собеседник RT рассказал о своих коллегах Алиме Кошеварове и Вадиме Кулике, которых назвал героями. 

«Мы с ним (Кошеваровым. — RT) были на первой линии (я стоял на одной рамке, он — на соседней), террористы шли на нас... Начали стрелять, мы начали спасать людей по максимуму. Он выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его сразу посекли очередью. Основная масса была в зале уже, но в холле тоже много людей было. Ещё много не зашло людей. Перед нами была толпа. И они начали в спины стрелять людей, которые заходили через рамки. Люди побежали, мы стали эвакуировать сразу их. Ребята из зала эвакуировали, из фойе по возможности... Ужасно всё», — вспоминает Осанушков.

По его словам, охрана сработала на отлично. Он добавил, что в настоящий момент Кошеваров находится в больнице в критическом состоянии.

«Ещё один охранник у нас пропал, не опознан ещё. Он (Кулик. — RT) спасал людей до последнего и сам не вышел. Уже весь обгорелый был такой... Его пока не нашли», — сказал он.

Оба охранника из Белоруссии, у обоих там семьи, дети. Обоим чуть за 40 лет. 

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.

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