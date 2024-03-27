В Минприроды рассказали о ходе реализации проекта «Чистый воздух»
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как отметил глава ведомства Александр Козлов, участники проекта ввели квоты на выбросы и перевели 6 тыс. домов с отопления углём и дровами на газ. Также закрыто 13 угольных котельных, закуплено 698 трамваев и троллейбусов.
Ещё в 29 городах, недавно добавленных в программу, начнут аналогичную работу с 1 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Новокузнецке направят 10 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух».