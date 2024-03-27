В Минприроды рассказали о ходе реализации проекта «Чистый воздух»

По данным Минприроды, в 12 промышленных городах, где в 2019 году запустили проект «Чистый воздух», выбросы опасных загрязняющих веществ снизились на 250 тыс. т, или на 13,2%.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметил глава ведомства Александр Козлов, участники проекта ввели квоты на выбросы и перевели 6 тыс. домов с отопления углём и дровами на газ. Также закрыто 13 угольных котельных, закуплено 698 трамваев и троллейбусов.

Ещё в 29 городах, недавно добавленных в программу, начнут аналогичную работу с 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке направят 10 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух».