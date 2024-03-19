В Новокузнецке направят 10 млрд рублей на реализацию проекта «Чистый воздух»

В Новокузнецке на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» направят 10 млрд рублей. Средства предназначены для модернизации производства, замены электролизеров, реконструкции блоков очистки и внедрения современных технологий.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В Новокузнецке проект «Чистый воздух» действует с 2018 года, к нему подключились 11 крупных предприятий, и ситуация стала заметно улучшаться. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, продолжаем модернизацию промышленных предприятий и газификацию домов», — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

В феврале сайт progorod43 сообщал, что Роспотребнадзор взял 1340 проб на качество воздуха в Кировской области.