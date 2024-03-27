В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в работника шиномонтажа

В Санкт-Петербурге в шиномонтажной мастерской клиент выстрелил из газового пистолета в работника.

Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что мужчина отказался отплачивать выполненную работу.

«Сотрудники были этим недовольны, в итоге он выстрелил в их сторону. Один из работников сервиса получил ожог глаз, помощь ему оказывают врачи скорой помощи», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего.

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