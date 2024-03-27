RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в работника шиномонтажа

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в шиномонтажной мастерской клиент выстрелил из газового пистолета в работника.
В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в работника шиномонтажа
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что мужчина отказался отплачивать выполненную работу.

«Сотрудники были этим недовольны, в итоге он выстрелил в их сторону. Один из работников сервиса получил ожог глаз, помощь ему оказывают врачи скорой помощи», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего.

Ранее СУ СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту драки подростков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить