В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в работника шиномонтажа
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Об этом пишет 78.ru.
Отмечается, что мужчина отказался отплачивать выполненную работу.
«Сотрудники были этим недовольны, в итоге он выстрелил в их сторону. Один из работников сервиса получил ожог глаз, помощь ему оказывают врачи скорой помощи», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего.
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