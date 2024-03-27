RT в Telegram
Подпишись

Юрист Гаевский призвал соблюдать правила управления электросамокатом

Короткая ссылка
Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гаевский и партнёры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский рассказал о необходимости соблюдать правила управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).
Юрист Гаевский призвал соблюдать правила управления электросамокатом
  • РИА Новости

«В этот список входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и подобные устройства», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, хотя ограничения по максимальной мощности СИМ в правилах не прописаны, есть другие пункты, которые надо соблюдать: запрет на движение по автомагистралям и буксировку СИМа или СИМом, приоритет пешеходов перед СИМ при совместном движении, максимальная допустимая скорость 25 км/ч, при выезде из жилой зоны СИМ обязаны уступать всем участникам движения и т.д.

Как отметил специалист, при нарушении установленных правил использования и передвижения на СИМ предусмотрен ответственность.

«Штраф — 800 рублей или 1,5 тыс. рублей в случае, если нарушение совершено в пьяном виде», — указал юрист.

Ранее в Дептрансе Москвы заявили об открытии сезона проката велосипедов и электросамокатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить