Юрист Гаевский призвал соблюдать правила управления электросамокатом
- РИА Новости
«В этот список входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и подобные устройства», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
По его словам, хотя ограничения по максимальной мощности СИМ в правилах не прописаны, есть другие пункты, которые надо соблюдать: запрет на движение по автомагистралям и буксировку СИМа или СИМом, приоритет пешеходов перед СИМ при совместном движении, максимальная допустимая скорость 25 км/ч, при выезде из жилой зоны СИМ обязаны уступать всем участникам движения и т.д.
Как отметил специалист, при нарушении установленных правил использования и передвижения на СИМ предусмотрен ответственность.
«Штраф — 800 рублей или 1,5 тыс. рублей в случае, если нарушение совершено в пьяном виде», — указал юрист.
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