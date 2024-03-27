Юрист Гаевский призвал соблюдать правила управления электросамокатом

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гаевский и партнёры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский рассказал о необходимости соблюдать правила управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

«В этот список входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и подобные устройства», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, хотя ограничения по максимальной мощности СИМ в правилах не прописаны, есть другие пункты, которые надо соблюдать: запрет на движение по автомагистралям и буксировку СИМа или СИМом, приоритет пешеходов перед СИМ при совместном движении, максимальная допустимая скорость 25 км/ч, при выезде из жилой зоны СИМ обязаны уступать всем участникам движения и т.д.

Как отметил специалист, при нарушении установленных правил использования и передвижения на СИМ предусмотрен ответственность.

«Штраф — 800 рублей или 1,5 тыс. рублей в случае, если нарушение совершено в пьяном виде», — указал юрист.

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