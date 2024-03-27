В Госдуме прокомментировали новую среднюю стоимость квадратного метра жилья для регионов

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала сообщение о том, что Минстрой утвердил показатели средней стоимости квадратного метра жилья в разных регионах на период с апреля по июнь.

В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что эти цены определяют размер субсидии, которую из федерального бюджета перечисляют субъектам на выполнение различных программ.

«Нормативы чаще используют при строительстве нового жилья», — уточнила Разворотнева.

Со своей стороны, основатель и почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что Минстрой утверждает средние по региону цены.

«Эта цена является скорее маркером, так как всё равно требует доплаты при совершении сделок. Но для многих, например для военнослужащих, это определённый ориентир, который показывает, на какое жильё и в каких регионах они могут претендовать», — сказал Апрелев.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.