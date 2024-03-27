RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме прокомментировали новую среднюю стоимость квадратного метра жилья для регионов

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала сообщение о том, что Минстрой утвердил показатели средней стоимости квадратного метра жилья в разных регионах на период с апреля по июнь.
В Госдуме прокомментировали новую среднюю стоимость квадратного метра жилья для регионов
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что эти цены определяют размер субсидии, которую из федерального бюджета перечисляют субъектам на выполнение различных программ.

«Нормативы чаще используют при строительстве нового жилья», — уточнила Разворотнева.

Со своей стороны, основатель и почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что Минстрой утверждает средние по региону цены.

«Эта цена является скорее маркером, так как всё равно требует доплаты при совершении сделок. Но для многих, например для военнослужащих, это определённый ориентир, который показывает, на какое жильё и в каких регионах они могут претендовать», — сказал Апрелев.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить