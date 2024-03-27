Билетёр из «Крокуса» рассказала, как спаслась во время теракта

Билетёр из «Крокуса», 15-летняя Александра Кравченко, в момент теракта работала на третьем этаже зала, который сильнее всего выгорел. Девушка рассказала RT, что стояла на своём участке с напарницей, которая с рацией пошла узнать, что случилось, а когда увидела, что началась стрельба, эвакуировалась со зрителями. Александра осталась одна.

Обстановку усложняло то, что Александра не понимала, куда идти: в зале уже были террористы. Они при этом зашли через внешние выходы, откуда был шанс выбраться.

«Не было никакой информации, сколько их. Может, они со всех этажей сейчас начнут заходить. Это было неизвестно», — отметила собеседница.

Сразу после того, как началась стрельба, Александра написала маме: «Мам, началась стрельба, я не знаю, что будет, я вас всех очень люблю». В итоге ей и ещё 30—40 зрителям удалось выбраться до пожара.

Девочка отметила, что, когда в «Крокусе» выступал SHAMAN, было усиление охраны и проводился инструктаж: «Нас предупреждали о возможной эвакуации, поэтому говорили направлять людей в Экспо».

Ранее RT поговорил с мужчиной, который находился в концертном зале в синей кофте во время теракта в «Крокусе». В сети разгоняли информацию, что он якобы сотрудник ФСБ, который задерживал террористов.