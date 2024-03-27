Оператор «Пикника» Поморин рассказал подробности о спасении из «Крокуса»

Оператор группы «Пикник» Иван Поморин рассказал подробности о спасении из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».

«Нам повезло, 14 из нас вышли на улицу рано, но я остался у двери, которая выводила в гардероб служебного входа», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Поморина, у него получилось остаться и попытаться расширить выход.

«Может быть, мы спасли не только операторов, но и некоторых людей, которые шли в эту давку», — сказал он.

В Институте кино и телевидения Поморин преподаёт операторское мастерство, а также технику безопасности. Он также отметил, что ему помог опыт съёмок семи сезонов сериала «Скорая помощь», где он много общался с сотрудниками экстренных служб.

«Я не знаю, что со мной было бы, если бы хотя бы один не выбрался живым. Инстинкт. Я, как кошка, своих котят собирающая, пытался понять, где все мои», — цитирует оператора Life.ru.

Ранее сообщалось, что работавший гардеробщиком 15-летний подросток Ислам Халилов, который спас людей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, что не считает себя героем и просто сделал свою работу.