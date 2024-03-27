RT в Telegram
Подпишись

МВД начало проверку в отношении стримера, оправдывающего терроризм

Короткая ссылка
Полицейские начали проверку после высказываний стримера из Стерлитамака, оправдывающих терроризм.
МВД начало проверку в отношении стримера, оправдывающего терроризм
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе мониторинга сети интернет были выявлены видеозаписи, на которых интернет-стример допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта в Московском регионе», — написала она в Telegram.

Мужчину доставили в полицию.

Ранее треш-стримера из Петрозаводска, призывавшего подписчиков записывать видеоролики с «действиями сексуального характера», задержали по делу о сексуальном насилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить