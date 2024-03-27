МВД начало проверку в отношении стримера, оправдывающего терроризм
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В ходе мониторинга сети интернет были выявлены видеозаписи, на которых интернет-стример допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта в Московском регионе», — написала она в Telegram.
Мужчину доставили в полицию.
Ранее треш-стримера из Петрозаводска, призывавшего подписчиков записывать видеоролики с «действиями сексуального характера», задержали по делу о сексуальном насилии.