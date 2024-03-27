МВД начало проверку в отношении стримера, оправдывающего терроризм

Полицейские начали проверку после высказываний стримера из Стерлитамака, оправдывающих терроризм.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе мониторинга сети интернет были выявлены видеозаписи, на которых интернет-стример допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта в Московском регионе», — написала она в Telegram.

Мужчину доставили в полицию.

Ранее треш-стримера из Петрозаводска, призывавшего подписчиков записывать видеоролики с «действиями сексуального характера», задержали по делу о сексуальном насилии.