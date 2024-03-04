Стримера из Петрозаводска задержали по обвинению в сексуальном насилии
Треш-стримера из Петрозаводска, призывавшего подписчиков записывать видеоролики с «действиями сексуального характера», задержали по делу о сексуальном насилии.
- РИА Новости
Об этом сообщили пресс-службы силовых структур Карелии.
«Задержан 22-летний местный житель», — говорится в сообщении.
Ранее треш-стримера из Ярославля, публиковавшего видео с избиением людей, арестовали на два месяца.
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