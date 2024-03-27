Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» два года работал в такси в Москве
- РИА Новости
Он арендовал белый Renault Logan у московского бизнесмена, который держит автопарк. Предприниматель в разговоре с RT вспомнить преступника не смог.
По данным RT, в 2012 году Мирзоев был зарегистрирован в квартире на улице Лодочной в Москве. В 2013 году его привлекли к ответственности по статье 18.18 КоАП России (нарушение иностранным гражданином обязательных правил, связанных с исполнением принятого в отношении него решения об административном выдворении или депортации).
Позже он переехал в Новосибирск.
Ранее стало известно, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».