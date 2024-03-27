НСПК: на смартфонах с Android можно использовать платёжное приложение Mir Pay

В НСПК сообщили, что пользователи смартфонов на Android смогут установить и использовать платёжное приложение Mir Pay, разработанное специально для бесконтактной оплаты национальными картами.

Как напомнили RT в пресс-службе оператора, с 3 апреля добавление и использование карт МИР в приложении Samsung Pay будет недоступно.

«При этом пользователям телефонов на базе ОС Android версии 7.0 и выше доступно для установки и использования платёжное приложение Mir Pay, разработанное специально для бесконтактной оплаты национальными картами. Скачать Mir Pay можно через RuStore и App Gallery», — сказали в НСПК.

При этом отмечается, что функционал добавления и использования клубных карт в приложении Samsung Pay будет работать как прежде.