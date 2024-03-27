Использование карт МИР в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля

Добавление и использование карт МИР в платёжном сервисе Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля.

Об этом говорится на сайте Samsung.

В релизе сказано, что новые правила вступают в силу с 3 апреля 2024 года.

При этом отмечается, что функционал добавления и использования клубных карт в приложении Samsung Pay будет работать как прежде.