Использование карт МИР в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля
Добавление и использование карт МИР в платёжном сервисе Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля.
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Samsung.
В релизе сказано, что новые правила вступают в силу с 3 апреля 2024 года.
При этом отмечается, что функционал добавления и использования клубных карт в приложении Samsung Pay будет работать как прежде.
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