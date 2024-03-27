В Дагестане задержан соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«Задержан ещё один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, речь идёт об уроженце Дагестана Исламе Бациеве.
Бациева заключили под стражу, в скором времени ему предъявят обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего.
В мае 2023 года сообщалось, что сотрудники российских спецслужб задержали трёх экс-боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.