В Дагестане задержан соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

Подразделения Федеральной службы безопасности России, УФСБ России по Дагестану, а также сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО задержали на территории Дагестана ещё одного соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в результате которого погибли 84 военнослужащих.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Задержан ещё один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, речь идёт об уроженце Дагестана Исламе Бациеве.

Бациева заключили под стражу, в скором времени ему предъявят обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего.

В мае 2023 года сообщалось, что сотрудники российских спецслужб задержали трёх экс-боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.