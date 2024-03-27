Подрабатывавший в «Крокусе» официантом подросток спас раненного при теракте

Во время теракта в «Крокусе» 17-летний официант Бунафшох Эркинов один остался с раненым и дождался скорой помощи, чем спас ему жизнь.

Подросток в тот вечер работал в ресторане при отеле «Аквариум», но не слышал выстрелов — о теракте Эркинов узнал только тогда, когда в заведение забежал окровавленный мужчина.

«Он попросил водички, менеджер дал ему стакан. Потом меня позвал менеджер и сказал, что у человека есть рана. Я и ещё один сотрудник забинтовали её, посадили мужчину на стул. Он потом сказал, что уже не может сидеть, и мы его положили. Человек потерял много крови», — рассказал он.

По словам подростка, они с менеджером были сильно напуганы и побежали за помощью — пострадавший с трудом говорил и еле дышал.

«Не знаю, почему я остался. В то время страха как-то не было, да и человеком надо оставаться — как бросишь?» — сказал он RT.

Примерно через 20 минут приехала Росгвардия, раненого перенесли в машину скорой — мужчина выжил.

Ранее RT поговорил с 15-летней Викторией Волчихиной, которая работала в гардеробе в подмосковном «Крокус Сити Холле» в день теракта и спасла десятки людей.