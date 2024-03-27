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«Ъ»: выручка российских авиакомпаний выросла на 31% в 2023 году

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В 2023 году суммарная выручка российских авиакомпаний без учёта инфляции возросла на 31% в сравнении с показателем, зафиксированным в 2022 году.
«Ъ»: выручка российских авиакомпаний выросла на 31% в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчёты аналитиков рейтингового агентства АКРА.

По данным агентства, выручка российских авиакомпаний по итогам 2023 года достигла 1,37 трлн рублей.

Уточняется, что эти показатели стали рекордными и превысили уровни 2019 года.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, как вернуть средства при опоздании на транзитный рейс.

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