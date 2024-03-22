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В «Турпомощи» дали советы по возвращению средств при опоздании на транзитный рейс

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Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, как вернуть средства при опоздании на транзитный рейс.
В «Турпомощи» дали советы по возвращению средств при опоздании на транзитный рейс
  • РИА Новости

В беседе с «Радио 1» он заявил, что если весь маршрут выполняется одной авиакомпанией, то нужно обратиться к её представителю.

«В этом случае туриста на транзите должны разместить, накормить и следующим или другим рейсом доставить до пункта назначения окончания его маршрута. Это по нормам», — пояснил эксперт.

Если маршрут выполняется разными перевозчиками, то нужно обратиться в компанию, которой пассажир летел.

«Она вам традиционно отказывает в сиюминутном решении вашего вопроса. Авиакомпания, которой вы должны лететь дальше, также не занимается помощью пассажиру, ведь это однозначно не её проблема», — уточнил Осауленко.

Как считает эксперт, можно самостоятельно купить новый билет на оставшуюся часть маршрута, а впоследствии выставить претензию авиакомпании. В случае отказа можно обратиться в суд.

Ранее турэксперты назвали бюджетные направления для отдыха в апреле.

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