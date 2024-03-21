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Турэксперты назвали бюджетные направления для отдыха в апреле

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Эксперты туротрасли исследовали рынок и выяснили, в каких российских и зарубежных городах можно устроить бюджетный отдых в апреле.
Турэксперты назвали бюджетные направления для отдыха в апреле
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди внутренних направлений наиболее выгодным стал Псков: перелёт в одну сторону обойдётся в 4,5 тыс. рублей, а жильё можно забронировать за 2,5 тыс. рублей в сутки.

Также в число бюджетных направлений вошли Тамбов, Архангельск, Тобольск, Санкт-Петербург, Вологда и Москва.

Из зарубежных направлений самым доступным по цене в апреле стала Белоруссия.

Наряду с этим специалисты отметили сравнительно недорогой отдых в Армении, Узбекистане, а также в Бишкеке (столица Кыргызстана) и Астане (столица Казахстана).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.

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