Собянин: московский бизнес направил пострадавшим в теракте более 215 млн рублей
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли», — говорится в сообщении.
Кроме того, жители столицы направили более 20 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы, добавил Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что из московских больниц выписали 34 человека, пострадавших при теракте в «Крокусе».