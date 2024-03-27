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Собянин: московский бизнес направил пострадавшим в теракте более 215 млн рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московский бизнес направил пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» более 215 млн рублей.
Собянин: московский бизнес направил пострадавшим в теракте более 215 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли», — говорится в сообщении.

Кроме того, жители столицы направили более 20 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы, добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что из московских больниц выписали 34 человека, пострадавших при теракте в «Крокусе».

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