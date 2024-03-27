МИД: при подготовке поездок за рубеж следует узнавать о ситуации с безопасностью

МИД России рекомендует россиянам при планировании поездок за рубеж ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности для граждан Российской Федерации.

Об этом информирует РИА Новости.

В ведомстве отметили, что особые предупреждения по странам и не рекомендуемым для посещения районам регулярно размещаются на информационных лентах министерства, а также сайтах российских дипмиссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что в посольствах и консульских заграничных учреждениях имеются круглосуточные телефоны экстренной связи на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее российское посольство с учётом тяжёлой криминогенной обстановки на Гаити рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.