МИД: при подготовке поездок за рубеж следует узнавать о ситуации с безопасностью
Об этом информирует РИА Новости.
В ведомстве отметили, что особые предупреждения по странам и не рекомендуемым для посещения районам регулярно размещаются на информационных лентах министерства, а также сайтах российских дипмиссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что в посольствах и консульских заграничных учреждениях имеются круглосуточные телефоны экстренной связи на случай чрезвычайных ситуаций.
Ранее российское посольство с учётом тяжёлой криминогенной обстановки на Гаити рекомендовало россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.