Супруга экс-директора «Новой Голландии» арестовали на 14 суток

Руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что супруг бывшего директора «Новой Голландии» Николай Конашенок, опубликовавший оскорбительные высказывания о теракте в «Крокусе», арестован на 14 суток за мелкое хулиганство.

«25 марта... в 21:50 в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району... был доставлен Конашенок, который на улице Мытнинская в 21:47 вёл себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью... фигурант совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок», — написала Лебедева в своём Telegram.

Она уточнила, что Конашенок получил 14 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что супруга бывшего директора «Новой Голландии» Николая Конашенка задержали в Пулкове после скандальных заявлений в социальных сетях.

Сама экс-директор «Новой Голландии» Роксана Шатуновская покинула пост после циничных слов своего супруга о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».