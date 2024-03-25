Глава «Новой Голландии» уволилась из-за слов мужа о теракте в «Крокусе»
Об этом организация написала в социальной сети «ВКонтакте».
«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия», — говорится в заявлении.
В организации подчеркнули, что Конашенок не имеет отношения к деятельности проекта.
Как заявил президент России Владимир Путин, организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели посеять панику, а встретили единение в российском обществе.