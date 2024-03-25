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Глава «Новой Голландии» уволилась из-за слов мужа о теракте в «Крокусе»

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Директор петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула пост после циничных слов своего супруга Николая Конашенка о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом организация написала в социальной сети «ВКонтакте».

«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что Конашенок не имеет отношения к деятельности проекта.

Как заявил президент России Владимир Путин, организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели посеять панику, а встретили единение в российском обществе.

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