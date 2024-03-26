RT в Telegram
Подпишись

Глава СК поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с появлением информации о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории Краснодара.
Глава СК поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань
  • © Следственный комитет РФ

Об этом сообщил информационный центр СК России в своём Telegram-канале.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по сообщению о загрязнении реки Кубани в Краснодаре», — говорится в сообщении.

По информации следователей, в социальных сетях сообщалось о загрязнении реки Кубани в краевой столице из-за сброса сточных вод, в результате «вода приобретает тёмный оттенок и неприятный запах».

Ранее в Минприроды назвали лидеров экопроекта среди субъектов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить