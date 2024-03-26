Глава СК поручил возбудить дело из-за сброса сточных вод в реку Кубань

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с появлением информации о сбросе сточных вод в реку Кубань на территории Краснодара.

Об этом сообщил информационный центр СК России в своём Telegram-канале.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по сообщению о загрязнении реки Кубани в Краснодаре», — говорится в сообщении.

По информации следователей, в социальных сетях сообщалось о загрязнении реки Кубани в краевой столице из-за сброса сточных вод, в результате «вода приобретает тёмный оттенок и неприятный запах».

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