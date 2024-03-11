В Минприроды назвали лидеров экопроекта среди субъектов России
«Отмечу некоторых, самых активных, например Московскую область, Забайкальский край, Кировскую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Липецкую, Курскую области. Республики Башкортостан, Татарстан и Чечню», — перечислил Керимов в интервью «Российской газете».
В рамках проекта в России убирают свалки и опасные объекты в городах. Так, к концу 2023 года уже убрано 128 несанкционированных свалок в границах городов и 80 опасных объектов, рядом с которыми проживают 15 млн человек, отметил замглавы Минприроды.
По его словам, в этом году завершается уборка ещё 63 свалок.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.