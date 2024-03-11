В Минприроды назвали лидеров экопроекта среди субъектов России

Замглавы Минприроды Мурад Керимов рассказал, какие регионы России стали лидерами по реализации федерального проекта «Чистая страна».

«Отмечу некоторых, самых активных, например Московскую область, Забайкальский край, Кировскую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Липецкую, Курскую области. Республики Башкортостан, Татарстан и Чечню», — перечислил Керимов в интервью «Российской газете».

В рамках проекта в России убирают свалки и опасные объекты в городах. Так, к концу 2023 года уже убрано 128 несанкционированных свалок в границах городов и 80 опасных объектов, рядом с которыми проживают 15 млн человек, отметил замглавы Минприроды.

По его словам, в этом году завершается уборка ещё 63 свалок.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.