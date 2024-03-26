RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге арестовали поджигателей батарейного шкафа около станции

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу двух человек, в том числе несовершеннолетнего, которые подожгли 24 марта батарейный шкаф в районе железнодорожной станции Удельная.
В Петербурге арестовали поджигателей батарейного шкафа около станции
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, фигуранты «совершили покушение на террористический акт», но не смогли довести начатое до конца. Они прервали преступление из опасения быть застигнутыми на месте поджога.

Ранее троих диверсантов в Пензенской области приговорили к 11 годам тюрьмы, ещё одного, 17-летнего, к восьми годам воспитательной колонии. Обвиняемые подожгли релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на Куйбышевской железной дороге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить