В Петербурге арестовали поджигателей батарейного шкафа около станции
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, фигуранты «совершили покушение на террористический акт», но не смогли довести начатое до конца. Они прервали преступление из опасения быть застигнутыми на месте поджога.
Ранее троих диверсантов в Пензенской области приговорили к 11 годам тюрьмы, ещё одного, 17-летнего, к восьми годам воспитательной колонии. Обвиняемые подожгли релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на Куйбышевской железной дороге.