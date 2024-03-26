В Петербурге арестовали поджигателей батарейного шкафа около станции

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу двух человек, в том числе несовершеннолетнего, которые подожгли 24 марта батарейный шкаф в районе железнодорожной станции Удельная.

Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, фигуранты «совершили покушение на террористический акт», но не смогли довести начатое до конца. Они прервали преступление из опасения быть застигнутыми на месте поджога.

Ранее троих диверсантов в Пензенской области приговорили к 11 годам тюрьмы, ещё одного, 17-летнего, к восьми годам воспитательной колонии. Обвиняемые подожгли релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на Куйбышевской железной дороге.