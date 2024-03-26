Опубликованы письма с соболезнованиями в связи с терактом из разных стран
- РИА Новости
«Я просто хочу выразить свои соболезнования всему народу России в связи с ужасными событиями. Пусть жертвы этого ужасного преступления покоятся с миром», — написал Донни Макколл из Глазго, Шотландия.
«Я обращаюсь с молитвами к русскому народу по поводу того ужаса, который произошёл в России», — говорится в письме Энтони из Англии.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин, заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.