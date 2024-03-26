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Опубликованы письма с соболезнованиями в связи с терактом из разных стран

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В редакцию RT поступает огромное количество писем с соболезнованиями и словами поддержки в связи с терактом в «Крокусе» из разных стран.
Опубликованы письма с соболезнованиями в связи с терактом из разных стран
  • РИА Новости

«Я просто хочу выразить свои соболезнования всему народу России в связи с ужасными событиями. Пусть жертвы этого ужасного преступления покоятся с миром», — написал Донни Макколл из Глазго, Шотландия.

«Я обращаюсь с молитвами к русскому народу по поводу того ужаса, который произошёл в России», — говорится в письме Энтони из Англии.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин, заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.

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