МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле»
- РИА Новости
«Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в «Крокусе». Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что сотрудниками МЧС было разобрано и вывезено более 900 куб. м обрушившихся конструкций.
«Прежде чем к работе смогла приступить тяжёлая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции», — уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что во время тушения «Крокуса» один из пожарных расчётов оказался заблокирован.