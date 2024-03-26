МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле»

В МЧС России заявили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

«Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в «Крокусе». Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что сотрудниками МЧС было разобрано и вывезено более 900 куб. м обрушившихся конструкций.

«Прежде чем к работе смогла приступить тяжёлая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции», — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что во время тушения «Крокуса» один из пожарных расчётов оказался заблокирован.