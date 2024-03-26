Депутат Толмачёв — о поддержке Украины: пострадавшим окажется Европа, а не США

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что в ситуации с поддержкой Украины главным пострадавшим окажется Европа, а не США.

«Проблема в том, что при любом раскладе, как бы сильно европейцы ни вовлекались в конфликт, главным пострадавшим окажется сама Европа, а не США. Но ЕС продолжает всё глубже себя закапывать. Понятно, почему это происходит: на фоне полной политической импотенции, которую демонстрирует Вашингтон на протяжении последних шести месяцев, бывшие вассалы США захотели забрать больше власти», — подчеркнул Толмачёв в разговоре с Life.ru.

Депутат отметил, что всё вернётся на круги своя, как только в США пройдут выборы, но только если от Вашингтона после них что-нибудь останется.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину не из любви к украинскому народу, а ради своих собственных интересов.