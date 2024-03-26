ГД приняла в I чтении законопроект о списании процентов по кредитам бойцов СВО

Депутаты Государственной думы во время пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам участников спецоперации.

«После принятия закона банки должны будут в течение десяти дней уведомить заёмщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточнённый график платежей», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, если окажется, что боец СВО уже заплатил проценты во время кредитных каникул, то банк должен будет перенаправить деньги на погашение основного долга.

Ранее сообщалось, что некоторых добровольцев Росгвардии на СВО освободили от пеней за просрочку платежей в Иркутской области.