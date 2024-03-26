RT в Telegram
Подпишись

ГД приняла в I чтении законопроект о списании процентов по кредитам бойцов СВО

Короткая ссылка
Депутаты Государственной думы во время пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам участников спецоперации.
ГД приняла в I чтении законопроект о списании процентов по кредитам бойцов СВО
  • РИА Новости

«После принятия закона банки должны будут в течение десяти дней уведомить заёмщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточнённый график платежей», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, если окажется, что боец СВО уже заплатил проценты во время кредитных каникул, то банк должен будет перенаправить деньги на погашение основного долга.

Ранее сообщалось, что некоторых добровольцев Росгвардии на СВО освободили от пеней за просрочку платежей в Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить