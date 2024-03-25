Ряд добровольцев Росгвардии на СВО освободили от пеней за просрочку платежей
- РИА Новости
«Подписал указ, который освобождает добровольцев Национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в СВО, от уплаты пеней за просрочку коммунальных платежей», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он пояснил, что льгота будет действовать весь период заключённого контракта и распространяется также на членов семьи бойца.
Российский президент Владимир Путин ранее поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.
До этого Путин поручил распространить действие дальневосточной ипотеки на участников СВО.