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Ряд добровольцев Росгвардии на СВО освободили от пеней за просрочку платежей

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Добровольцев Росгвардии, участвующих в СВО, освободили от уплаты пеней за просрочку коммунальных платежей в Иркутской области.
Ряд добровольцев Росгвардии на СВО освободили от пеней за просрочку платежей
  • РИА Новости

«Подписал указ, который освобождает добровольцев Национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в СВО, от уплаты пеней за просрочку коммунальных платежей», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он пояснил, что льгота будет действовать весь период заключённого контракта и распространяется также на членов семьи бойца.

Российский президент Владимир Путин ранее поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.

До этого Путин поручил распространить действие дальневосточной ипотеки на участников СВО.

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