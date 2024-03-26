RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка

Короткая ссылка
В Челябинской области с 1 июля повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка.
В Челябинской области повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года планируется увеличить размер выплаты с 75 до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребёнка, что составляет 14 706 рублей», — заявила глава Минсоцотношений региона Ирина Буторина.

Ранее сообщалось, что в Московской области около 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить