В Челябинской области повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года планируется увеличить размер выплаты с 75 до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребёнка, что составляет 14 706 рублей», — заявила глава Минсоцотношений региона Ирина Буторина.
Ранее сообщалось, что в Московской области около 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей.