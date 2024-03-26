В Челябинской области повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка

В Челябинской области с 1 июля повысят ежемесячные выплаты на второго ребёнка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года планируется увеличить размер выплаты с 75 до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребёнка, что составляет 14 706 рублей», — заявила глава Минсоцотношений региона Ирина Буторина.

Ранее сообщалось, что в Московской области около 150 тыс. родителей получают единое пособие на детей.