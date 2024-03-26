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Губернатор Паслер поздравил жителей региона с 280-летием образования Оренбургской губернии

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с 280-летием образования Оренбургской губернии.
Губернатор Паслер поздравил жителей региона с 280-летием образования Оренбургской губернии
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал Паслера.

Губерния была создана в 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

«Прошло 280 лет, многое изменилось, но по-прежнему здесь живут люди со степным характером — твёрдые, отзывчивые, добрые и трудолюбивые. Как и много веков назад, наш взгляд устремлён в будущее», — заявил Паслер.

Ранее сообщалось, что в Кирове рассказали о юбилейной медали к 650-летию города.

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