Губернатор Паслер поздравил жителей региона с 280-летием образования Оренбургской губернии

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с 280-летием образования Оренбургской губернии.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал Паслера.

Губерния была создана в 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

«Прошло 280 лет, многое изменилось, но по-прежнему здесь живут люди со степным характером — твёрдые, отзывчивые, добрые и трудолюбивые. Как и много веков назад, наш взгляд устремлён в будущее», — заявил Паслер.

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