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В Кирове рассказали о юбилейной медали к 650-летию города

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Законодательное собрание Кировской области рассмотрит законопроект об учреждении юбилейной медали «В память 650-летия города Кирова».
В Кирове рассказали о юбилейной медали к 650-летию города
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia SO

Об этом сообщает istochnik.online.

Согласно проекту медалью будут награждаться сотрудники учреждений, предприятий, СМИ за вклад в развитие города и региона.

На аверсе медали разместят фирменную символику и логотип 650-летия Кирова.

На обратной стороне — герб Кировской области и текст «Хлынов — Вятка — Киров».

Награждать юбилейной медалью будет губернатор региона.

Ранее сообщалось, что Почта России выпустила очередную памятную открытку по случаю 650-летнего юбилея города Кирова.

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