В Кирове рассказали о юбилейной медали к 650-летию города
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Об этом сообщает istochnik.online.
Согласно проекту медалью будут награждаться сотрудники учреждений, предприятий, СМИ за вклад в развитие города и региона.
На аверсе медали разместят фирменную символику и логотип 650-летия Кирова.
На обратной стороне — герб Кировской области и текст «Хлынов — Вятка — Киров».
Награждать юбилейной медалью будет губернатор региона.
Ранее сообщалось, что Почта России выпустила очередную памятную открытку по случаю 650-летнего юбилея города Кирова.