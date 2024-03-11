Вышла очередная открытка к 650-летию Кирова

Почта России выпустила очередную памятную открытку по случаю 650-летнего юбилея города Кирова.

Об этом сообщает сайт progorod43 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Открытка поступила в продажу в почтовых отделениях. Её тираж 1,6 тыс. экземпляров.

За два года это уже четвёртая открытка с кировскими достопримечательностями. На новой открытке поместили изображение скульптуры «Место встречи» на Спасской улице.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы открыл онлайн-выставку, приуроченную к 8 Марта. На ней представлены поздравительные открытки, билеты на праздничные мероприятия, фотографии.