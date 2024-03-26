Украинское правительство, как и американское, несёт ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», уверен бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

«[Вашингтон] убил миллионы людей по всему миру — с тех самых пор, как ЦРУ было создано Трумэном, который спустя несколько лет об этом пожалел. Он писал, что жалеет о создании ЦРУ. ЦРУ устраивает серии убийств… изнасилования, убийства, грабежи… Это те же люди, которые в США начали героиновую эпидемию, а потом эпидемию крэк-кокаина. У этих людей нет души», — сказал Крапивник в эфире RT.

По словам мужчины, «если они готовы убивать своих, они готовы убить кого угодно — просто ради выгоды или большей власти».

«И, как я уже говорил, The New York Times рассказала нам обо всём, о базах ЦРУ на Украине… Украинское правительство виновато ровно в той же степени», — утверждает собеседник RT.

Британский аналитик Александр Меркурис назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства»* за теракт в России.

Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.