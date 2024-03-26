Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке

Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке — нам это известно, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«То, что украинская сторона осуществляла обучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам об этом известно», — цитирует его ТАСС.

Бортников так же отметил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину.

Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.