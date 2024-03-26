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Депутат Гурулёв: в России нужно провести референдум о возвращении смертной казни

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Депутат Госдумы Андрей Гурулёв считает, что вопрос о возвращении смертной казни или сохранении моратория должен решить российский народ.
Депутат Гурулёв: в России нужно провести референдум о возвращении смертной казни
  • РИА Новости

«Высшая власть в стране — это народ, и чтобы это было законно, надо в единый день голосования провести референдум — и всё встанет на свои места. То, что для террористов, предателей Родины, педофилов смертная казнь — это объективно, но волю должен выразить весь народ», — цитирует его Life.ru.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии необходимости в проведении референдума о возвращении смертной казни. По его словам, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда.

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