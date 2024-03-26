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Московская санавиация помогла воссоединиться паре, пострадавшей в «Крокусе»

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Московская авиамедицинская бригада помогла воссоединиться семейной паре, пострадавшей в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал врач авиамедицинской бригады Московского территориального центра медицины катастроф Павел Бобылев.
Московская санавиация помогла воссоединиться паре, пострадавшей в «Крокусе»
  • РИА Новости

По его словам, супруги потеряли друг друга в момент проведения эвакуации из концертного зала. Бобылев сообщил, что пострадавшего мужчину разместили в вертолёте для медэвакуации, он умолял найти его жену.

«Он сообщил, что эвакуировался вместе с ней, что она где-то рядом, и он не может лететь и не может жить, если мы не будем их эвакуировать совместно. Ситуация позволяла, и его жена действительно находилась неподалёку. Удалось её разыскать и разместить в вертолёте», — цитирует его Агентство городских новостей «Москва».

Бобылев добавил, что супругов доставили в НИИ Склифосовского, где их встретила реанимационная бригада. На текущий момент они выздоравливают.

Ранее сообщалось, что в теракте в «Крокус Сити Холле» погибла сотрудница МИД России.

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