В Госсовете Удмуртии почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Депутаты Госсовета Удмуртии почтили минутой молчания память жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». С этого своё выступление начал глава республики Александр Бречалов.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксёнов попросил местных жителей воздержаться от массовых мероприятий несмотря на то, что запрет на их проведение уже снят, передаёт ИА SevastopolMedia.

«Понятно, что официальный день общенационального траура прошёл, но, думаю, каждый человек, у которого есть совесть и понятие об элементарных этических нормах, понимает, что сейчас неуместно демонстрировать и выставлять напоказ безудержное веселье», — сказал Аксёнов.

Ранее сообщалось, что оказавших помощь при эвакуации людей из «Крокуса» школьников наградят в Госдуме 27 марта.