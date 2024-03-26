Оказавших помощь при эвакуации людей из «Крокуса» школьников наградят в Госдуме

Школьников, оказавших помощь людям во время эвакуации из подмосковного «Крокус Сити Холла», наградят в Государственной думе 27 марта. Об этом сообщил глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин.

По его словам, работавшие в гардеробе «Крокуса» в день теракта школьники проявили подлинный героизм, помогая людям эвакуироваться из концертного зала.

«Полностью поддерживаем (решение о награждении. — RT) и считаем, что на площадке Думы к этому должны присоединиться все фракции», — цитирует парламентария ТАСС.

Ранее подростков Ислама Халилова и Артёма Донского, которые помогли эвакуировать посетителей «Крокуса», наградила детский омбудсмен России Мария Львова-Белова.